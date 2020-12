Il talismano Callejon contro il Verona

La Fiorentina ospita il Verona con la speranza di regalare i primi tre punti da quando sulla panchina viola si è seduto Cesare Prandelli, tra l’altro ex allenatore degli scaligeri.

La Fiorentina ha raccolto un punto nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Verona, incassando sei reti, dopo averne conquistati sette in altrettanti precedenti, subendo appena un gol. È dal dicembre 2013 che la Fiorentina non riesce a battere il Verona al Franchi in Serie A (due pareggi e due sconfitte negli ultimi quattro incroci a Firenze): 4-3 per gli allora uomini di Montella, grazie anche all’unica doppietta realizzata nel massimo campionato da Borja Valero. L’esterno della Fiorentina José Callejon ha nel Verona la sua vittima casalinga preferita in Serie A: quattro gol ai veneti, tutti segnati in casa con la maglia del Napoli (in cinque sfide totali al San Paolo contro l’Hellas).

Il Verona, però, va preso con le pinze. Ha vinto le ultime due partite fuori casa di campionato: solo una volta ha infilato tre successi consecutivi in trasferta in Serie A, nel dicembre 1984 con Osvaldo Bagnoli alla guida. Gara che non sorprenderebbe se finisse 2-2.

OPTA | 18-12-2020 20:09