Il Southampton sogna una notte da Champions

Il programma della nona giornata di Premier League si conclude con due posticipi. Alle 18.30 il Burnley cercherà la prima vittoria contro il Crystal Palace, mentre alle 21 toccherà a Wolverhampton e Southampton.

Quella del Molineux è una partita tutta da seguire tra quella ospite, rivelazione del primo scorcio di campionato, e una formazione che sta invece avendo un rendimento inferiore alle aspettative. In caso di successo, infatti, i Saints volerebbero da soli al terzo posto a -1 dal duo di testa formato dal Tottenham e dal Liverpool, mentre gli Wolves non hanno ancora trovato continuità e navigano a metà classifica.

Rose al completo, nel Wolverhampton probabile nuova esclusione per Traoré, Southampton con fase offensiva affidata a Adams e Walcott.

La squadra di Hasenhüttl è imbattuta da sei turni dopo aver perso le prime due partite contro Crystal Palace e Tottenham e non ha subito reti in quattro delle ultime sei gare di campionato, tre delle quali però in casa.

Un pareggio con reti potrebbe tenere vivi i sogni d’Europa di entrambe le squadre.

OPTA | 23-11-2020 10:11