Il Siviglia prova a reggere con il Bayern pigliatutto

Un nuovo trofeo da assegnare, la Supercoppa Europea. Di fronte, a Budapest, il Bayern Monaco, che ha vinto la Champions League, e il Siviglia, che si è portato a casa l’ennesima Europa League, piegando in finale l’Inter.

Se il pronostico della sfida tra andalusi e meneghini appariva incerto, sembra esserlo meno quello della gara che si giocherà in terra magiara: i bavaresi sono una macchina perfetta, che è ripartita alla grande in Bundesliga prendendo a pallonate lo Schalke 04, travolto con un roboante 8-0.

Contro la squadra dell’ex commissario tecnico delle Furie Rosse Lopetegui non finirà di certo così ma si può comodamente azzardare una vittoria del Bayern, magari con un 3-1, perché De Jong, soprattutto, ma anche Ocampos e Suso, possono dare del filo da torcere alla retroguardia rivale.

In casa dei tedeschi c’è l’imbarazzo della scelta ma non sorprenderebbe se il gol del vantaggio lo mettesse a segno Sané che ha fatto il suo esordio in biancorosso andando in rete contro lo Schalke 04 e che smania dalla voglia di lasciare il segno anche in Europa.

OPTA | 24-09-2020 08:24