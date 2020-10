Il Sassuolo sogna una notte in vetta

La quinta giornata di serie A si apre già stasera con l’anticipo del venerdì tra Sassuolo e Torino, che è quasi un testa-coda. I granata hanno sì giocato una partita in meno ma sono ancora fermi al palo, con tre sconfitte in altrettanti match giocati. La panchina di Giampaolo traballa pericolosamente e un altro esonero lampo dopo quello dell’anno scorso al Milan sembra dietro l’angolo. L’ex allenatore rossonero si gioca tutto contro gli emiliani che invece sono partiti fortissimo, ribaltando anche un derby che sembrava ormai perso con il Bologna la settimana scorsa.

Caputo e compagni hanno anche la chance di regalarsi una notte davanti a tutti in classifica, in attesa degli impegni delle altre squadre, tra cui il Milan ancora imbattuto. Belotti è in gran forma e potrebbe andare ancora in gol, ma come già successo difficilmente basterà ad una squadra che dietro fa acqua da tutte le parti. Resta da capire se i granata cambieranno atteggiamento o andranno incontro ad un’altra partita ricca di gol. Soprattutto per gli avversari.

OPTA | 23-10-2020 09:47