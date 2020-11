Il Sassuolo punta a una nottata da leader

Il Sassuolo vuole regalarsi una nottata da primo della classe. Per farlo la squadra di De Zerbi, impegnata venerdì sera nell’anticipo della settima giornata di serie A, deve avere la meglio sull’Udinese: formazioni in campo al Mapei Stadium alle 20.45.

Il pronostico pende tutto dalla parte dei neroverdi, che sono reduci dal successo conquistato in casa del Napoli. I bianconeri, però, non possono permettersi di tornare a casa a mani vuote. Il campionato è appena cominciato, è vero, ma la classifica degli uomini di Gotti è molto preoccupante: 3 soli punti frutto di una vittoria e addirittura cinque sconfitte, l’ultima della quale in casa contro il Milan.

L’Udinese è comunque reduce da tre clean sheet consecutivi in casa del Sassuolo in Serie A; solo in una occasione nella propria storia nel massimo campionato la squadra friulana ha mantenuto la porta inviolata in quattro trasferte consecutive contro lo stesso avversario (con il Piacenza dal 1993 al 1998). Difficile che si confermi. Boga e Lasagna tra i papabili marcatori di una gara in cui ci sarà battaglia e che potrebbe chiudersi con almeno tre gol.

OPTA | 06-11-2020 14:41