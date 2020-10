Il rigore: una tendenza in crescita

Tra le scommesse che hanno subito una grande modifica nelle quote c’è di certo quella relativa ai calci di rigore assegnati. Nella passata stagione si sono incrementati e di parecchio, soprattutto a causa del giro di vite sui falli di mano, che ha ulteriormente reso ancora più difficile la vita dei difensori, già provati dall’inserimento del Var.

La distribuzione dei penalty, nella passata stagione, vale senz’altro un’analisi. Basti pensare che alla Lazio ne sono stati assegnati ben 18, quasi uno a partita, mentre l’Udinese non si è mai presentata sul dischetto: un record al contrario quello dei friulani.

La regolarità con cui gli arbitri, a volte coadiuvati dal Var, hanno decretato la massima punizione, ha ovviamente fatto crollare le quote. Bisogna quindi pensare bene se il gioco valga la candela. A maggior ragione se, sui falli di mano, si è un po’ fatto marcia indietro, come successo nella nuova stagione. Una situazione al momento quasi ibrida che non si può e non si deve sottovalutare in caso di giocata.

Può aiutare, comunque, vedere come è andata nella scorsa stagione. Tra parentesi, di fianco ai rigori tirati, quelli trasformati.

Lazio 18 (15)

Genoa 16 (11)

Lecce 15 (11)

Juventus 14 (13)

Roma 13 (11)

Sampdoria 12 (9)

Inter 11 (10)

Fiorentina 11 (9)

Atalanta 10 (7)

Verona 9 (8)

Milan 9 (8)

Torino 8 (7)

Spal 7 (5)

Cagliari 6 (4)

Bologna 6 (5)

Parma 6 (4)

Sassuolo 5 (5)

Napoli 5 (5)

Brescia 4 (4)

Udinese 0

OPTA | 19-10-2020 20:05