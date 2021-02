Il PSG vuole imitare il Metz a Barcellona

Il Barcellona ha eliminato il PSG in tutte le ultime tre sfide a eliminazione diretta di Champions League: quarti di finale 2012/13, quarti di finale 2014/15, ottavi di finale 2016/17. L’unica volta in cui il PSG ha superato i catalani in una partita a eliminazione diretta del torneo è stata nei quarti di finale 1994/95 (3-2 complessivo). L’ultima volta che Barcellona e PSG si sono incontrati risale agli ottavi di finale della Champions League 2016/17. La squadra catalana è diventata la prima – e finora unica – squadra a qualificarsi per il turno successivo dopo aver perso il match d’andata con un margine di almeno quattro gol (0-4 al Parc des Princes; 6-1 al ritorno al Camp Nou).

Dal 2012/13, solo Borussia Dortmund e Real Madrid si sono affrontati più volte (10) rispetto a Barcellona e PSG (8) in Champions League. Queste otto sfide hanno prodotto 32 gol, una media di quattro a partita. Solo una squadra francese ha sconfitto il Barcellona al Camp Nou in competizioni europee: il Metz nel primo turno della Coppa delle Coppe nell’ottobre 1984 (4-1). Nessuna formazione francese, però, ha mai battuto il club blaugrana in questo stadio in Champions League.

Il Barcellona potrebbe raggiungere i quarti di finale di Champions League per la 14ª stagione consecutiva, un record. L’ultima volta che i blaugrana sono stati eliminati agli ottavi risale al 2006/07 contro il Liverpool. Il PSG ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League per la nona stagione consecutiva, eguagliando il record di un club francese stabilito dal Lione tra il 2003/04 e il 2011/12. I parigini hanno però superato gli ottavi di finale solo una volta nelle ultime quattro stagioni (2019/20).

Il Barcellona ha perso solo una delle ultime 33 partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta della Champions League (25V, 7N): sconfitta per 0-3 contro il Bayern Monaco nella semifinale del 2012/13. L’unica vittoria in trasferta del PSG contro una squadra spagnola nella fase a eliminazione diretta della Champions League risale a otto anni fa contro il Valencia (2-1, febbraio 2013). I parigini hanno infatti perso le ultime tre gare fuori casa in Spagna nella fase a eliminazione diretta del torneo con un punteggio complessivo di 11-2.

