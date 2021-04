Il PSG cerca il colpo anche in Baviera

Sarà il decimo incontro in Champions League tra Bayern Monaco e PSG (quattro vittorie del Bayern, cinque del PSG) e solo il secondo nella fase a eliminazione diretta, dopo la finale della scorsa stagione, vinta per 1-0 dai tedeschi.

Il Bayern Monaco conta cinque sconfitte contro il PSG, solo contro il Real Madrid (10) ha perso più gare in Champions League; inoltre, il Bayern è la squadra che i parigini hanno battuto più volte nella competizione.

I bavaresi hanno vinto le ultime tre partite casalinghe di Champions League contro il PSG, dopo aver perso 1-0 nella prima gara interna del novembre 1994 all’OIympiastadion, rete di George Weah. Il PSG non ha trovato il gol solo in una delle ultime 43 partite di Champions League: sconfitta per 0-1 nella finale della scorsa stagione contro il Bayern. Dall’inizio del 2016-17, solo il Bayern Monaco (2.8) ha segnato in media più reti a partita rispetto al PSG (2.5) nella competizione.

L’undici di Flick è imbattuto nelle ultime 19 partite di Champions League (18 vinte, una pareggiata) e potrebbe diventare solo la seconda squadra nella storia della competizione a raggiungere il traguardo delle 20 partite consecutive senza sconfitta, dopo il Manchester United (25 tra il 2007 e il 2009). Questa è la terza volta che il PSG incontra i campioni in carica della Champions League nella fase a eliminazione diretta; nelle precedenti due occasioni ha sempre perso entrambe le sfide: nella semifinale 1994-95 contro il Milan e negli ottavi del 2017-18 contro il Real Madrid.

OPTA | 07-04-2021 06:20