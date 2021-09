Il Parma a Terni per rilanciarsi

Perfetto equilibrio nei sei precedenti tra Ternana e Parma in Serie B, con due vittorie per parte e due pareggi

Il Parma non ha mai vinto nessuno dei tre precedenti giocati in casa della Ternana in Serie B: una vittoria per la formazione umbra e due pareggi, tra cui quello maturato nell’ultimo confronto tra le due squadre in cadetteria nel dicembre 2017. Dopo una striscia di otto sconfitte consecutive in Serie B, la Ternana ha pareggiato il match più recente contro il Monza: gli umbri non registrano due segni “X” consecutivi nel campionato cadetto da dicembre 2017 (sette in quel caso).

La Ternana non vince da cinque partite casalinghe di fila in Serie B: i rossoverdi non avevano mai collezionato una striscia di sconfitte consecutive tanto lunga nel campionato cadetto. La Ternana non ha vinto nessuna delle prime quattro partite in questo campionato cadetto (1N, 3P): in 27 precedenti partecipazioni alla Serie B, gli umbri solo due volte non hanno trovato il successo in nessuna delle prime cinque (1992/93 e 2015/16).

Il Parma è imbattuto da tre trasferte in Serie B (2V, 1N): i ducali non fanno meglio fuori casa nella competizione da settembre 2017 (10 partite esterne di fila senza sconfitte). Il Parma ha vinto l’ultimo match giocato in trasferta in Serie B, mantenendo la rete inviolata (0-4 v Pordenone). I ducali non ottengono due vittorie consecutive in trasferta senza subire gol tra Serie A e Serie B da marzo 2014 con Roberto Donadoni in panchina

OPTA | 22-09-2021 07:48