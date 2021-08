Il Norwich tasta il polso al Liverpool

Questa è la quarta volta che il Norwich affronta il Liverpool nella sua gara di esordio nella massima serie, senza vincere nessuna delle precedenti tre (1N, 2P), inclusa la sua ultima stagione di Premier League, la 2019-20, perdendo 4-1 ad Anfield. Ma stavolta i gialloverdi giocheranno in casa.

Il Liverpool è imbattuto da 14 partite di Premier League contro il Norwich (12V, 2N), segnando 44 gol in queste sfide (3.1 a gara). Nei 18 match di Premier con il Norwich, il Liverpool ha segnato 50 gol per una media di 2.8 a partita. L’unica squadra ad avere una media migliore contro un’avversaria nella competizione (minimo 15 incontri) è il Man Utd contro il Wigan Athletic (50 in 16 sfide, 3.1 a partita). Il Norwich non ha mai vinto la gara di debutto di Premier League negli ultimi otto tentativi, la serie aperta più lunga tra le squadre attualmente nel torneo – l’ultima vittoria all’esordio è stata contro l’Arsenal nella prima giornata della Premier League 1992/93.

Il Liverpool ha vinto le ultime sette trasferte di Premier League contro il Norwich, solo contro il West Brom ha collezionato una serie di vittorie esterne più lunga nella massima serie (otto di fila tra il 1983 e il 2009). Le cinque partite di esordio in Premier League del Liverpool sotto Jürgen Klopp hanno visto 29 gol segnati in totale (19 pro, 10 contro), con i Reds sempre imbattuti (4V, 1N) nonostante abbiano subito tre gol in tre di queste cinque partite: 4-3 contro Arsenal nel 2016/17, 3-3 contro il Watford nel 2017/18 e 4-3 contro il Leeds nel 2020/21. Il Norwich ha perso 27 delle 38 partite della Premier League 2019/20, la sua ultima stagione nella massima serie, finendo ultimo in classifica e perdendo le ultime 10 partite stagionali. Solo due squadre hanno perso più di 10 gare di fila nella competizione: il Sunderland tra il 2003 e il 2005 (20) e l’Aston Villa nel 2016 (11).

Il Liverpool ha concluso il 2020/21 con la striscia di imbattibilità più lunga (10 gare) e la serie di vittorie più lunga (cinque, come l’Arsenal) nella competizione. In particolare, i Reds hanno vinto più a maggio con quelle cinque vittorie di fila che nelle 12 partite di campionato tra febbraio, marzo e aprile (4V, 2N, 6P)

OPTA | 14-08-2021 06:22