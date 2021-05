Il Napoli vede il traguardo

Il Napoli ha vinto 17 delle ultime 21 sfide di Serie A contro il Verona, completano quattro successi gialloblù (nessun pareggio nel parziale). Dopo il successo per 3-1 in rimonta nella gara d’andata, il Verona può evitare la sconfitta in entrambe le gare stagionali di Serie A contro il Napoli per la prima volta dal 1986/87 (pareggio all’andata e vittoria al ritorno).

La squadra di Gattuso ha vinto tutte le ultime 11 gare casalinghe di Serie A contro il Verona: non ha mai fatto meglio contro una singola avversaria in match interni nella competizione (11 anche contro il Como, tra il 1950 e il 1989). Il Napoli ha segnato 30 reti nelle ultime 10 gare interne di campionato. In generale, ai partenopei basta una sola marcatura per stabilire un nuovo record di gol in casa in una stagione di Serie A (al momento 49, come nel 2015/16: nessuna formazione nel torneo in corso ha fatto meglio).

Solo il Parma (cinque) ha ottenuto meno punti del Verona (sei) nelle ultime 12 gare di Serie A. Il Verona ha perso tutte le ultime tre trasferte di campionato, non ha mai fatto peggio in Serie A sotto la gestione di Ivan Juric; in generale non registra almeno quattro sconfitte fuori casa di fila nel torneo da maggio 2018, in cui arrivò a otto con Fabio Pecchia in panchina.

Il Verona ha subito 47 reti in questo campionato: prima di questa stagione, il suo record positivo di gol incassati in un singolo torneo di Serie A a 20 squadre era di 51, stabilito nel 2019/20.

Lorenzo Insigne, autore di 19 reti in questo campionato, può diventare il secondo giocatore italiano in grado di segnare almeno 20 gol in una stagione di Serie A con il Napoli, dopo Antonio Vojak (che ci è riuscito in quattro occasioni, l’ultima nel 1933/34).

OPTA | 23-05-2021 09:55