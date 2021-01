Il Napoli non può sbagliare di nuovo con lo Spezia

Il Napoli non può sbagliare. Nei due precedenti con lo Spezia in Coppa Italia ha sempre vinto la formazione partenopea: in trasferta nell’agosto 1988 e in casa nel gennaio 2017, in entrambi i match per 3-1. Il Napoli è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro lo Spezia in tutte le competizioni, perdendo tuttavia nel match più recente: 1-2 lo scorso 6 gennaio in Serie A.

Il Napoli potrebbe accedere alla semifinale di Coppa Italia per due stagioni di fila per la prima volta dal biennio 2013/14 – 2014/15. Lo Spezia ha segnato almeno due gol in tutte le tre sfide disputate in questa stagione di Coppa Italia: la squadra ligure non ha mai trovato almeno due reti per quattro incontri di fila nella competizione.

Andrea Petagna ha segnato due reti nelle ultime tre partite di Coppa Italia: gol della vittoria per 1-0 della Spal proprio contro lo Spezia nell’agosto 2018 e la rete del 3-2 in Napoli-Empoli. Riccardo Saponara ha realizzato tre gol nelle ultime tre gare disputate in Coppa Italia: doppietta con lo Spezia contro la Roma e gol con il Genoa contro l’Imolese. M’Bala Nzola è il miglior marcatore dello Spezia in questa stagione in tutte le competizioni: nove gol, al secondo posto Andrej Galabinov, Diego Farias e Daniele Verde, tutti a quota quattro reti.

