Il Napoli deve invertire il trend

All’ora di pranzo il Napoli ospita la Fiorentina, che ha vinto l’ultimo match di Serie A contro i partenopei nel gennaio 2020: non ottiene due successi consecutivi nel massimo campionato contro gli azzurri dal 1997.

È dall’ottobre 2007 (1-0, rete di Vieri) che la Fiorentina non batte il Napoli in un match giocato nel girone d’andata di Serie A: da allora otto successi azzurri e quattro pareggi. La Fiorentina ha vinto nell’ultimo match di Serie A disputato in trasferta contro il Napoli: la Viola si è imposta tre volte dal 2009/10 in terra campana contro gli azzurri (solo il Parma in quest’arco temporale ha vinto di più fuori casa contro il Napoli, quattro successi).

Il Napoli viaggia a una media punti 1.63 in casa e di 2.25 in trasferta in questo campionato: solamente Benevento, Milan e Spezia hanno una differenza negativa maggiore tra la media punti casalinga e quella esterna in questa Serie A. La Fiorentina, vittoriosa nell’ultimo match contro il Cagliari, non è ancora riuscita ad ottenere due successi consecutivi in questo campionato.

Il Napoli ha segnato 18 gol nell’ultima mezz’ora di gioco, meno solo dell’Inter (23) in questo parziale nel campionato in corso: la sconfitta casalinga con lo Spezia addolora ancora, da non escludere, se Gattuso saprà toccare le corde giuste, una vittoria con la Fiorentina con un paio di gol di scarto. Attenzione al gol dell’ex Callejon.

OPTA | 16-01-2021 19:26