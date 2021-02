Il Napoli cerca uno storico bis

Dopo lo 0-0 della gara d’andata, il Napoli potrebbe tenere la porta inviolata in due partite consecutive contro l’Atalanta per la prima volta dal 2010 (tre, tutte in Serie A). Atalanta e Napoli non pareggiano in casa dei bergamaschi dall’ottobre 2014, in campionato: da allora tre successi per i partenopei e due per la Dea.

Questa sarà solo la terza sfida tra Atalanta e Napoli in Coppa Italia in casa della Dea: dopo il pareggio per 1-1 del 1973, il Napoli ha vinto di misura 1-0 nella gara di ritorno della finale del 1987 grazie alla rete di Bruno Giordano. L’Atalanta ha superato le semifinali di Coppa Italia in quattro delle sei precedenti edizioni in cui ha preso parte a questa fase del torneo, la più recente nella stagione 2018/19.

Il Napoli potrebbe raggiungere la finale della Coppa Italia in due stagioni consecutive per la prima volta nella sua storia: in tre delle ultime quattro edizioni in cui hanno raggiunto l’atto finale della competizione, i partenopei non avevano trovato il successo nella gara d’andata della semifinale. L’Atalanta ha mancato l’appuntamento con il gol solamente in una delle ultime 16 gare interne di Coppa Italia, realizzando almeno due gol in tutte le altre 15 partite nel parziale (2.4 di media a incontro).

Dopo il successo contro l’Inter nella scorsa edizione del torneo, il Napoli potrebbe vincere due trasferte consecutive di Coppa Italia per la prima volta dal 1999 (Fermana e Como in quell’occasione): i partenopei hanno perso otto delle ultime 11 gare esterne nella competizione.

OPTA | 10-02-2021 12:52