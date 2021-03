Il Monza vuole la rivincita

Monza e Reggiana si sono affrontate finora 35 volte in Serie B, per un bilancio di 11 vittorie dei brianzoli, 13 degli emiliani (compreso il 3-0 nel match d’andata) e 11 pareggi. Il Monza è rimasto imbattuto in 15 delle 17 sfide casalinghe di Serie B contro la Reggiana; le uniche due sconfitte interne dei brianzoli contro i granata risalgono al giugno 1973 (0-3) e al novembre 1967 (0-1).

Soltanto contro il Brescia (14), il Monza ha tenuto la porta inviolata più volte che contro la Reggiana nelle gare casalinghe del torneo cadetto: ben 13, comprese tutte le ultime cinque. Il Monza ha vinto soltanto una delle ultime 12 partite di Serie B giocate contro squadre emiliano-romagnole: quella per 3-2 contro il Ravenna, nel maggio 2001 (doppietta di Oscar Damiani e centro di Ugali).

Dopo una serie di tre vittorie consecutive in casa, il Monza ha vinto soltanto una di tutte le successive cinque gare casalinghe di campionato, tuttavia si tratta della più recente contro il Pordenone. Sconfitta per 0-1 del Monza nell’ultima gara di campionato: i brianzoli non hanno mai perso due partite di fila in questa Serie B.

La Reggiana arriva da tre sconfitte consecutive in campionato: nelle precedenti sette gare di Serie B, gli emiliani avevano perso solo due volte (quattro vittorie, un pareggio). Nessuna squadra ha subito più gol della Reggiana nei primi tempi di questo campionato (21 come il Pescara); soltanto la Reggina (sei) ne ha invece concessi meno del Monza (nove) nelle prime frazioni finora.

Davide Diaw ha segnato un gol alla Reggiana a dicembre 2020 con la maglia del Pordenone; l’attaccante dei brianzoli non ha ancora trovato la rete con il Monza ed è a secco da nove partite di campionato: suo peggior digiuno in Serie B da maggio 2019 quando era in forza al Cittadella.

OPTA | 16-03-2021 11:26