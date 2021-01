Il Monza non può frenare con il Cosenza

Monza e Cosenza si affrontano per la 21esima volta in Serie B: sei vittorie dei brianzoli (compresa l’ultima per 4-2 nel febbraio 2001) e sei successi anche per i calabresi (l’ultimo nell’ottobre 2000 per 1-0); otto pareggi completano il parziale.

Il Cosenza ha vinto soltanto una delle 10 trasferte di Serie B sul campo del Monza: 2-1 nell’ottobre 1988 (doppietta di Padovano per i rossoblù e rete di Mancuso per i brianzoli). Nelle ultime sette partite di campionato, nessuna squadra ha raccolto più punti del Monza in campionato: 16 (al pari del Cittadella), frutto di cinque vittorie e un pareggio. Inoltre, nel parziale, quella brianzola è la squadra che ha incassato meno gol (soltanto tre). Il Monza punta a non subire gol per cinque match consecutivi in Serie B per la prima volta dal periodo compreso tra dicembre 1983 e febbraio 1984 (sette clean sheet in quell’occasione).

Successo dei brianzoli più che probabile, Mota Carvalho si candida per un gol.

OPTA | 15-01-2021 21:38