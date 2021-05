Il Monza gioca le sue fiches a Salerno

La Salernitana ha perso due delle ultime tre partite di Serie B contro il Monza, dopo essere rimasta imbattuta nelle cinque precedenti contro i brianzoli, che all’Arechi scenderanno in campo in formazione ampiamente rimaneggiata grazie alla prodezza del ‘Gruppo Casinò’.

Il Monza ha vinto soltanto una delle otto sfide di Serie B giocate sul campo della Salernitana: quella per 1-0 del dicembre 1955. Il Monza non ha mai segnato più di un gol in ciascuna delle otto trasferte contro la Salernitana nel torneo cadetto e in cinque di queste non ha trovato la via della rete. La Salernitana ha vinto le ultime tre partite di campionato; l’ultima volta che i campani hanno registrato quattro successi di fila in Serie B risale all’aprile 2017.

La squadra di Brocchi ha perso due delle ultime tre trasferte di campionato: tante sconfitte quante quelle subite in tutte le precedenti 14 gare esterne del torneo in corso. Dopo il successo contro la Cremonese, il Monza potrebbe vincere due match di fila in Serie B per la prima volta nel 2021. Monza e Salernitana sono le due squadre che hanno mantenuto la porta inviolata in più partite in questa stagione di Serie B (15 clean sheets entrambe).

Mario Balotelli ha esordito con la maglia del Monza nella gara d’andata contro la Salernitana, realizzando anche il suo primo gol in Serie B, in quella che è stata la marcatura più veloce dei biancorossi in questo campionato (quarto minuto).

OPTA | 01-05-2021 09:31