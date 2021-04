Il Monza cerca lo spunto ad Ascoli

Sfida numero 14 in Serie B tra Ascoli e Monza per un bilancio di cinque vittorie dei marchigiani, quattro dei brianzoli, compresa l’ultima nel match d’andata, e quattro pareggi. L’Ascoli ha sempre trovato il gol in ciascuna delle prime 12 gare di Serie B contro il Monza, restando a secco tuttavia nell’ultima disputata lo scorso dicembre all’U-Power e persa per 2-0 con Delio Rossi in panca.

Il Monza, che ritrova Balotelli, non ha mai vinto nei sei precedenti disputati sul campo dell’Ascoli nel torneo cadetto, subendo sempre almeno un gol nel parziale; in quattro di questi match i biancorossi non hanno trovato la via della rete e negli altri due non sono andati oltre una marcatura. L’Ascoli ha perso soltanto una delle ultime sei partite di campionato, dopo aver subito tre KO nelle quattro precedenti. Il Monza non vince da tre gare di campionato; soltanto una volta i biancorossi sono rimasti senza vittorie per quattro match consecutivi nel torneo in corso, ovvero nelle prime quattro sfide stagionali.

Nessuna squadra ha segnato più gol del Monza su sviluppi di palla inattiva nel torneo in corso: 17 (al pari di Lecce e Vicenza); soltanto la Cremonese (sei) invece ne ha realizzati meno dell’Ascoli (otto) da questa situazione di gioco. Il Monza è la squadra che ha segnato più gol di testa in questo campionato: 14, sette degli ultimi nove proprio in trasferta.

Abdelhamid Sabiri ha preso parte a tre gol (una rete, due assist) nelle ultime due partite di Serie B, dopo aver partecipato a una sola marcatura (un passaggio vincente) in tutte le precedenti 11 sfide del 2021.

Andrea Barberis è il giocatore che ha fornito più assist da cross in questo campionato: cinque, compreso quello per Davide Frattesi nell’ultimo match giocato contro il Pescara.

