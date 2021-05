Il Milan ci riprova a Torino

Sfida numero 150 in Serie A tra Torino e Milan: finora il bilancio recita 61 successi rossoneri contro i 33 granata: completano il quadro 55 pareggi. Il Milan ha vinto le ultime due partite di campionato contro il Torino, senza subire alcun gol: non registra tre successi di fila in Serie A con i granata senza incassare reti dal 1979. Il Milan non batte il Torino in trasferta in Serie A dal dicembre 2012 (vittoria rossonera 4-2): nelle ultime sette sfide tra queste due squadre in Piemonte cinque pareggi seguiti da due vittorie granata.

Il Torino è la squadra che ha pareggiato più gare (14) in questo campionato. Il Milan ha vinto 14 trasferte in questa Serie A: nella storia della competizione, ha fatto meglio solo l’Inter (15 nel 2006/07). Sono 17 i rigori tirati dal Milan: dal 2004/05 (cioè da quando Opta raccoglie questo dato), solo la Lazio (18 nel 2019/20) ne ha calciati di più in una singola stagione di Serie A.

Stefano Pioli è rimasto imbattuto nelle ultime 11 partite da allenatore in Serie A contro il Torino: quattro pareggi e sette vittorie, incluse le ultime due in ordine di tempo. Andrea Belotti ha preso parte a cinque gol in cinque sfide di Serie A all’Olimpico Grande Torino contro il Milan (quattro reti, un assist), tra cui una doppietta nel match più recente (nel successo 2-1 di settembre 2019). Nel 2021, il Milan ha vinto il 69% delle gare in campionato con Zlatan Ibrahimovic in campo (2.2 media punti), senza l’attaccante svedese la percentuale di successi dei rossoneri scende al 38% (1.3 punti in media).

