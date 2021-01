Il Milan a Cagliari con i cerotti. E con Ibra

Il Milan, ampiamente rimaneggiato, va a fare visita al Cagliari. La squadra meneghina ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime tre sfide di Serie A contro il Cagliari: contro nessuna squadra attualmente nella competizione ha una serie in corso più lunga di incontri consecutivi senza subire gol.

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 16 partite casalinghe contro il Milan in Serie A (6N, 9P): 2-1 nel maggio 2017 con Massimo Rastelli in panchina. Il Cagliari ha perso tutte le ultime quattro gare di Serie A: l’ultima volta in cui ha registrato una serie più lunga di sconfitte consecutive nella competizione sotto la gestione di un singolo allenatore è stata nel gennaio 2013, sei con Ivo Pulga. Il Milan va a segno da 18 trasferte di fila in campionato, solo una volta ha fatto meglio fuori casa nella sua storia in Serie A: 19 gare esterne tra marzo 1992 e aprile 1993.

Zlatan Ibrahimovic è andato in gol in tutte le ultime sei sfide di campionato contro il Cagliari; solo un giocatore ha segnato in più sfide consecutive contro una singola avversaria in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Christian Vieri contro il Perugia (otto tra il 1999 e il 2003). Lo svedese si candida per un gol, così come Joao Pedro. Attenzione alla sorpresa Zappa tra i rossoblù.

OPTA | 18-01-2021 16:01