Il Metz prova a reggere a Lione

Il Lione ha vinto le ultime otto sfide contro il Metz in Ligue 1 in quella che è la propria striscia aperta più lunga contro una squadra attualmente nel massimo campionato.

Il Lione ha realizzato almeno due gol in tutte queste sfide (24 in totale), ottenendo sette clean sheets. Il Metz ha perso tutte le ultime nove trasferte in Ligue 1 contro il Lione, la striscia più lunga contro una squadra attualmente nel massimo campionato. Solo contro il Reims tra il 1948 e il 1961 ha perso più partite di fila (11). Il Lione è imbattuto da 16 partite in Ligue 1, la striscia di imbattibilità più lunga nei cinque maggiori campionati europei e la propria più lunga nel massimo campionato dal dicembre 2005. Il Metz ha vinto solo due delle ultime 10 partite in Ligue 1, dopo averne vinte quattro delle sei precedenti. Il Lione è imbattuto in casa da 13 partite in Ligue 1, la striscia aperta più lunga nel massimo campionato e la propria migliore dall’ottobre 2011 (21).

Il Metz si aggrappa a un dato: ha perso solo una delle ultime sette trasferte in Ligue 1, proprio la più recente contro il Rennes (0-1). Si può ragionare su un 3-1 casalingo.

OPTA | 17-01-2021 13:13