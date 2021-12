Il Man. City chiama il 113. Ma forse anche di più

Gli ultimi incontri nella massima serie tra Brentford e Man City risalgono al 1937-38, con i Bees che vinsero in casa e in trasferta contro i campioni in carica del Man City, poi retrocessi a fine stagione. Questo è il primo incontro tra Brentford e Manchester City in una qualsiasi competizione da gennaio 1997, quando i Citizens vinsero in FA Cup per 1-0 al Griffin Park grazie a un gol di Nicky Summerbee.

Il Brentford ha vinto il 50% delle sue partite di campionato contro squadre campioni in carica nella massima serie (5V, 3N, 2P), comprese le due vittorie contro il Manchester City nella stagione 1937-38. Il Manchester City ha vinto le ultime tre trasferte di campionato contro squadre neopromosse con un punteggio complessivo di 11-1 e non fa meglio contro tali avversari da novembre 2011 sotto Roberto Mancini (6 successi esterni di fila).

Nelle gare finali dell’anno solare giocate in casa in campionato, il Brentford non perde dal 2005 (0-2 vs Colchester), vincendo cinque e pareggiando tre delle otto gare di questo tipo da allora. Il Manchester City ha perso l’ultima partita di campionato solo in uno degli ultimi 20 anni solari (10V, 9N), in casa del Liverpool nel 2016.

Dopo aver vinto solo una delle prime sei partite casalinghe di Premier League (1N, 4P), il Brentford ha vinto le ultime due in casa nella competizione e non arriva a tre di fila nella massima serie da marzo 1939. Il Manchester City ha perso quattro delle ultime 10 trasferte di Premier League contro squadre londinesi (5V, 1N), più che nelle prime 19 gare nella capitale sotto Pep Guardiola (14V, 2N, 3P).

Il Manchester City ha segnato 112 gol in Premier League nel 2021: l’ultimo anno solare in cui una squadra inglese ha segnato di più è stato nel 1960, con il Tottenham che arrivò a 114 e il Wolverhampton a 113. Raheem Sterling del Manchester City va a segno da quattro presenze in Premier League, realizzando cinque gol in totale, e non è mai arrivato a cinque gare di fila a segno nella competizione.

