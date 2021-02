Il Lorient cerca fortuna a Nimes

Quella di mercoledì sarà la seconda sfida in Ligue 1 tra Nimes e Lorient dopo il successo del Lorient nel match d’andata al Le Moustoir dello scorso dicembre (3-0).

Dal suo ritorno in Ligue 1 nella stagione 2018/19, il Nimes ha vinto solo una delle quattro gare interne disputate contro squadre neopromosse; successo arrivato contro il Brest nell’agosto 2019 (3-0). Il Nimes potrebbe ottenere tre successi consecutivi mantenendo la porta inviolata nel massimo campionato per la prima volta dal maggio 1972.

Il Lorient ha perso solo una delle ultime sei partite di Ligue 1; sconfitta arrivata nella più recente, contro il Lille (1-4). Il Nimes ha vinto l’ultima gara interna di Ligue 1 (2-0 con il Bordeaux), dopo aver perso ciascuna delle precedenti otto; il Nimes potrebbe ottenere due successi casalinghi consecutivi in campionato per la prima volta dal febbraio 2020 (tre).

La squadra che ha la serie aperta più lunga di trasferte di fila senza successi in questa Ligue 1 (otto) è proprio quella bretone; è però andata a segno in ciascuna delle ultime nove gare di Ligue 1 (16 le reti nel parziale). E’ la striscia di partite con almeno una rete a bersaglio più lunga nel massimo campionato per il club da quella del novembre 2015 (12).

