Il Liverpool si sente in una botte di ferro

Il Liverpool non è mai stato estromesso nelle sfide a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League dopo aver vinto fuori casa il match l’andata: in più, l’ultima volta che ha vinto entrambe le gare agli ottavi è stata nel 2008-09 contro il Real Madrid. Il Liverpool sarà il terzo avversario inglese che il Lipsia affronta fuori casa in Champions League dall’inizio della scorsa stagione (dopo Tottenham e Man Utd): ha subito la sconfitta più larga in competizioni europee contro il Man Utd all’Old Trafford lo scorso ottobre (0-5).

Questa sarà la 21esima volta che il Liverpool ospiterà una squadra tedesca in tutte le competizioni europee: è imbattuto nelle precedenti 20, segnando 52 gol e subendone solo nove. Solo quattro delle 12 vittorie del Lipsia in Champions League sono state ottenute con più di un gol di margine (33%), tuttavia l’ultima volta che hanno vinto con 2+ gol nella fase a eliminazione diretta del torneo è stata contro il Tottenham nel 2019/20 (3-0 nel ritorno degli ottavi).

Dopo la finale persa dal Borussia Dortmund contro il Bayern Monaco nel 2012-13, l’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp è rimasto imbattuto in tre partite contro avversarie tedesche in Champions League. Il Liverpool è stato battuto dall’Atletico Madrid nell’ultima partita casalinga nella fase a eliminazione diretta di Champions League (2-3 a marzo 2020): è dal 2007, con Benítez, che non registra due sconfitte di fila ad Anfield nella fase a eliminazione diretta nel torneo (0-2 con il Benfica e 0-1 con il Barcellona).

