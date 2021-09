Il Lille a casa del prolifico Lorient

Torna la Ligue1, in campo venerdì i campioni in carica del Lille.

Lorient e Lille non hanno mai pareggiato negli ultimi 13 confronti in Ligue 1 (4V per il Lorient, 9V per il Lille). Il Lorient ha trovato il gol in 25 delle ultime 26 partite in Ligue 1, comprese tutte le ultime 16; la striscia aperta attualmente più lunga nel massimo campionato francese e la migliore del club nella propria storia. Il Lille ha perso solo una delle ultime 12 partite in Ligue 1 (7V, 4N), contro il Nizza lo scorso 14 agosto (0-4).

Il Lorient ha vinto nove delle ultime 11 gare interne in Ligue 1 (1N, 1P) ed è la squadra che ha conquistato più punti in casa in Ligue 1 nel 2021 (28 punti in 12 gare). Il Lille è imbattuto da 16 trasferte in Ligue 1 (12V, 4N), la striscia attualmente aperta più lunga nel campionato e la più lunga nella propria storia nel massimo campionato.

Il Lorient ha perso 10 delle ultime 11 sfide in Ligue 1 contro i campioni in carica, ma ha ottenuto il successo proprio nell’ultima occasione, 3-2 contro il Psg nel gennaio 2021.

OPTA | 10-09-2021 07:57