Il Levante può battere un record

Secondo confronto nella Liga tra Levante e Cadice dopo il 2-2 della gara d’andata al Ramon de Carranza. Considerando tutte le competizioni, il Levante è imbattuto da otto partite contro il Cadice, ma le ultime quattro sono tutte terminate in parità. L’ultima sconfitta risale all’aprile 1981 nella seconda divisione (0-2).

Il Cadice ha vinto solo una delle 17 trasferte contro il Levante considerando tutte le competizioni, 1-0 nel settembre 1973 in seconda divisione. Il Levante non vince da sette partite nella Liga, la seconda striscia negativa aperta più lunga attualmente nella competizione, dietro solo al Valladolid. Il Cadice ha raccolto sette degli ultimi 12 punti a disposizione fuori casa nella Liga, dopo averne collezionato solo quattro dei precedenti 30.

Il Levante ha pareggiato 13 delle 37 partite in questa Liga eguagliando il proprio record di pareggi in una singola stagione nel massimo campionato, registrato nel 2017/18. Il Cadice ha conquistato 43 punti in 37 giornate di Liga e potrebbe eguagliare il proprio miglior risultato nel massimo campionato risalente al 1987/88 (46 punti considerando tre punti a vittoria).

