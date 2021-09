Il Leicester tasta il polso al Napoli

Il Leicester, che ha cominciato la stagione battendo il Manchester City nel Community Shield (ma nell’ultimo turno di Premier League la squadra di Guardiola si è presa la rivincita), ospita il Napoli in Europa League.

Nel girone ci sono anche Spartak Mosca e Legia Varsavia, quindi in Inghilterra stasera scenderanno in campo le due squadre più attrezzate per il passaggio del turno.

Gli azzurri, che arrivano dall’importante successo in campionato con la Juventus, dovranno stare attenti a non subire l’aggressività dei rivali in una gara che non si preannuncia facile. I 3 punti sono alla portata dell’undici di Spalletti ma tira aria di pareggio.

OPTA | 16-09-2021 07:55