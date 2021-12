Il Leicester prova a reggere con il Liverpool

Il Leicester ha vinto 3-1 la sua ultima partita contro il Liverpool a febbraio e non vince due gare di fila in campionato contro i Reds da aprile 1999. Nonostante abbia perso la scorsa stagione, il Liverpool ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato sul campo del Leicester, più che nelle precedenti nove fuori casa contro le Foxes (2V, 3N, 4P).

Considerando il pareggio per 3-3 nella EFL Cup di inizio mese, il Leicester ha segnato tre gol in entrambi gli ultimi due incontri con il Liverpool in tutte le competizioni: l’ultima squadra a segnare 3+ reti in tre partite consecutive contro i Reds è stata l’Arsenal nella stagione 2006-07. Il Leicester ha perso l’ultima partita di campionato in appena due degli ultimi 10 anni solari (5V, 3N), contro il Liverpool nel 2017 e il Cardiff City nel 2018.

Il Liverpool non ha mai perso l’ultima partita di campionato negli ultimi sette anni solari (6V, 1N), dalla sconfitta per 2-1 in casa del Chelsea nel 2013. Il Leicester ha vinto le ultime due partite casalinghe di Premier League, segnando otto gol (4-2 vs Watford, 4-0 vs Newcastle), e non arriva a tre successi di fila in casa nella competizione da una serie di sette tra agosto e dicembre 2019.

Dopo aver perso due delle prime quattro trasferte di Premier League nel 2021 (2V), inclusa una sconfitta per 3-1 in casa del Leicester a febbraio, il Liverpool ha perso solo una delle successive 16 gare fuori casa nella competizione (12V, 3N). Il Leicester ha subito 63 gol in 39 partite di Premier League nel 2021 – solo nel 2001 (66) e nel 2017 (64) ne ha incassati di più in un anno solare nella competizione.

OPTA | 28-12-2021 01:43