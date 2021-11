Il Legia Varsavia soffre le italiane

Il Legia Varsavia ha perso tutte le ultime cinque partite giocate contro squadre italiane nelle competizioni europee, tre di queste sconfitte sono arrivate contro il Napoli.

Il Napoli è imbattuto in competizioni UEFA contro squadre polacche: in cinque precedenti quattro successi e un pareggio.

Le formazioni polacche sono quelle affrontate più volte in trasferta dal Napoli in competizioni UEFA tra quelle contro cui ha sempre tenuto la porta inviolata (2/2, la più recente nell’ottobre 2015, proprio contro il Legia Varsavia).

Per la prima volta dal marzo 1991, il Legia Varsavia ha mantenuto la porta inviolata in tre partite casalinghe consecutive nelle maggiori competizioni europee (escluse le qualificazioni): non l’ha mai fatto in quattro partite casalinghe consecutive.Il Napoli ha segnato almeno due gol in tutte le ultime quattro gare di Europa League: solo una volta ha fatto meglio nella sua storia in competizioni UEFA, nel 1989 (cinque). Il Napoli non trova la vittoria in trasferta in UEFA Europa League da tre gare (2N, 1P), l’ultima serie più lunga senza vittorie in trasferta nella competizione risale all’ottobre 2012 (6 partite).

Il Napoli ha effettuato 29 tiri nella vittoria contro il Legia Varsavia della terza giornata della fase a gironi (10 tiri nello specchio della porta). Solo una volta i partenopei hanno realizzato più tiri in un match di UEFA Europa League – 32 contro l’FC Utrecht nel 2010.

