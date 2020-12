Il Lecce sfida cabala e Cittadella

Sono numerosi gli spunti proposti da Cittadella-Lecce, gara che aprirà la giornata della Serie B: i veneti hanno un bilancio altamente positivo, grazie a tre vittorie e un pareggio. Il Cittadella ha vinto entrambi i precedenti in gare casalinghe contro il Lecce in Serie B: sette gol segnati e solo uno subito. Il Cittadella ha vinto le ultime tre partite casalinghe in Serie B, tutte senza subire gol: non è mai arrivato a quattro successi interni consecutivi e non arriva a quattro clean sheet interne di fila da aprile 2010.

Il Lecce ha perso nell’ultima trasferta di Serie B, dopo una serie di quattro partite esterne da imbattuto. Questa sfida vede di fronte il miglior attacco del campionato (29 gol per il Lecce) contro la miglior difesa (11 reti incassate dal Cittadella): non di facile interpretazione come dato, ma alla luce del valore delle due squadre è presumibile una gara da goal, con entrambi gli undici a segno. Attenzione alla eventualità che venga assegnato almeno un calcio di rigore. Da non dimenticare che il Cittadella sabato non ha giocato. Il Lecce sì.

OPTA | 30-12-2020 09:41