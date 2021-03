Il grande giorno del tennis: torna Federer

E’ inutile girarci intorno. Per gli appassionati di tennis questo mercoledì non è come tutti gli altri.

Dopo tredici mesi di assenza – nei quali è anche finito sotto ai ferri – è il giorno del ritorno in campo di Roger Federer, che in Qatar se la vedrà contro il britannico Daniel Evans: il fuoriclasse svizzero ha sempre avuto la meglio sul rivale senza perdere set nei 3 precedenti incontri, anche per questo partirà favorito. Un rientro, però, è sempre pieno di incognite, a maggior ragione dopo così tanto tempo e quindi va presa in considerazione che si verifichi qualche intoppo: il primo set, per esempio, potrebbe essere molto combattuto e, perché no, finire nel carniere di Evans.

Per Federer si tratta anche di un ritorno al torneo di Doha, in corso di svolgimento al Khalifa International Tennis Complex: non lo gioca da nove anni ma lo ha vinto nel 2005, nel 2006 e nel 2011. Si comincia alle 16, ora italiana.

OPTA | 10-03-2021 11:22