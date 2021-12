Il Granada punta al poker

Il Granada ha vinto tutte e tre le partite giocate in casa contro l’Alaves nella Liga, più che contro qualsiasi altra squadra affrontata in Andalusia nella massima serie (3/3 – 100% di vittorie). Il Granada non ha mai pareggiato contro l’Alavés nella Liga: la squadra andalusa ha giocato più partite senza ottenere un solo pareggio contro la formazione di Vitoria-Gasteiz che contro qualsiasi altra squadra affrontata nella Liga (6), ottenendo nel parziale quattro vittorie e subendo solamente due sconfitte.

Il Granada ha perso solamente due delle ultime sette partite giocate di venerdì nella Liga (3V, 2N) mentre l’Alavés ha perso tre delle ultime quattro gare disputate in questo giorno della settimana nella competizione (1V). Il Granada ha vinto solamente una delle ultime nove partite giocate in casa nella Liga (3N, 5P), 1-0 contro il Siviglia nell’ottobre scorso, ma ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime sei gare casalinghe dopo che aveva trovato la rete solamente in tre dei precedenti cinque incontri disputate al “Los Cármenes”.

Dopo quattro sconfitte subite in trasferta senza segnare nemmeno un gol tra maggio e ottobre scorso, l’Alavés è imbattuto nelle ultime tre gare disputate fuori casa nella competizione (1V, 2N) – non arriva aquattro partite senza sconfitte fuori casa nella competizione da maggio 2018 (3V, 1N). L’Alavés ha vinto solamente una delle otto gare esterne disputate contro il Granada in tutte le competizioni (1N, 6P): il loro primo incrocio, 2-3 nel settembre 1976, quando entrambe le formazioni militivano in cadetteria..

Dopo aver parato un rigore nell’ultima partita contro il Celta Vigo, Fernando Pacheco dell’Alavés è diventato uno dei due portieri a parare due rigori consecutivi insieme a Matías Dituro del Celta nel campionato in corso.

Il giocatore dell’Alavés Joselu ha segnato in tutte le ultime tre partite giocate nella Liga (quattro gol in totale): l’attaccante non ha mai segnato per quattro gara di fila nella competizione.

Solamente contro il Real Madrid (sei gol in 16 partite) e l’Athletic Bilbao (sei reti su 13 gare) l’attaccante del Granada Jorge Molina ha segnato più reti che contro l’Alavés nella massima serie spagnola (cinque marcature in otto partite).

L’allenatore dell’Alavés Javier Calleja non ha mai perso nei tre incontri contro il Granada nella Liga (2V, 1N); solamente contro il Getafe (3V, 1N) ha disputato più partite senza perdere nella massima categoria.

