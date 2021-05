Il Giro riparte in montagna

Dopo la meritata giornata di riposo riparte il Giro d’Italia. Tappa di alta montagna la Canazei-Sega di Ala (193 chilometri) con prima parte interamente in discesa e arrivo in salita. Si percorrono in sequenza la Val di Fassa, la Val di Fiemme e l’altopiano di Pinè. Raggiunta Trento la corsa si dispone sulla riva destra dell’Adige. Dopo Mori si affronta (da Avio) il Passo di San Valentino seguito dalla discesa impegnativa su Chizzola per portarsi sulla sinistra Adige a Ala e quindi dopo Sdruzzinà affrontare la salita finale.

Salita finale di circa 11 km. I primi 9,5 km sono praticamente sempre sopra il 10% con punte prolungate attorno al 15% (max 17/18%). Dopo gli ultimi tornanti si entra nell’altopiano del Passo Fittanze dove le pendenze si addolciscono fino alla linea di arrivo su asfalto.

Bernal, che sta dominando il Giro, si candida per una nuova vittoria di tappa. Tra gli italiani attenzione a Formolo e Ciccone in modo particolare. Da non escludere l’azione vincente di qualche outsider senza ambizioni di classifica.

OPTA | 26-05-2021 07:31