Il Genoa tasta il polso a un Napoli con i cerotti

Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime 17 sfide contro il Genoa in Serie A: il Grifone ha registrato una striscia più lunga senza successi nel torneo solo contro l’Inter (24 tra il 1959 e il 1991). Il match perso 0-6 contro il Napoli nella gara d’andata è stata la sconfitta più larga del Genoa in Serie A a partire dallo 0-7 contro la Juventus nel 1965.

I partenopei potrebbero vincere quattro trasferte di fila contro il Genoa in Serie A per la prima volta nella sua storia. Dopo i successi contro Cagliari e Crotone, il Genoa potrebbe vincere tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2018, sempre con Ballardini in panchina. Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A disputate di sabato – segnando sempre due reti – dopo non aver trovato il successo in alcuna delle precedenti sette.

A partire dall’arrivo di Davide Ballardini al Genoa (dal 21/12), il Grifone è la squadra di Serie A con meno gol subiti (4 in 7 match), più clean sheet (4), la miglior percentuale di tiri nello specchio (60%) e la seconda miglior % realizzativa (16%) – è inoltre quinta per media punti (2.0).

Mattia Destro potrebbe andare in doppia cifra di gol in Serie A per la prima volta dal 2016/17, con il Bologna, diventando così il 15º giocatore nella storia della competizione a realizzare almeno 10 gol stagionali con quattro maglie differenti (Siena, Roma, Bologna e Genoa). Dopo aver trovato il gol alla prima sfida contro il Genoa in Serie A, Lorenzo Insigne del Napoli non ha segnato nelle successive 15 gare contro i liguri: è la sua striscia più lunga a secco contro una singola avversaria nel massimo campionato.

OPTA | 06-02-2021 11:37