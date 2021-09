Il Genoa attende un Verona rigenerato da Tudor

Nei 28 precedenti tra Genoa e Verona in Serie A il bilancio sorride alla squadra ligure, che ha vinto in undici occasioni rispetto alle otto dei veneti: completano il bilancio nove pareggi. Genoa e Verona sono reduci da due pareggi nelle ultime due sfide nella massima serie e solo una volta hanno pareggiato tre confronti di fila in Serie A, nel 1984. Il Genoa è imbattuto da sette gare casalinghe in Serie A contro il Verona, vincendo tutte le prime sei sfide nel parziale e registrando un punteggio aggregato di 18-5 nel periodo. Dopo le sconfitte contro Napoli e Fiorentina, il Genoa potrebbe perdere tutte le prime tre partite interne stagionali di un campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1959/60.

Il Genoa ha subito almeno due gol per cinque partite di Serie A consecutive per la prima volta da luglio 2020 e non arriva ad almeno sei dal febbraio 2012 nella competizione. Il Verona ha subito gol nelle ultime 14 partite di Serie A: si tratta della serie più lunga di match con gol subiti per i gialloblù nel massimo torneo da ottobre 2015 (17 in quel caso).

Mohamed Fares, già autore di due reti in questo campionato, ha fatto il suo esordio in Serie A proprio con la maglia del Verona nel dicembre 2014 contro l’Udinese. Il giocatore del Genoa ha collezionato 42 presenze in Serie A con la maglia degli scaligeri.

OPTA | 24-09-2021 21:09