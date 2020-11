Il Frosinone vuole ripartire bene

Si riparte con la Serie B dopo la pausa per le nazionali e l’anticipo in programma venerdì sera metterà di fronte il Frosinone e il Cosenza. I ciociari, che sono stati a un passo dal ritorno in serie A, perdendo la finale playoff con lo Spezia, cercheranno di centrare l’obiettivo in questa stagione, che però non è cominciata in maniera particolarmente brillante. Prima dello stop hanno perso sul campo del Monza mostrandosi vulnerabili in difesa come mai successo in questo torneo: 2 le reti incassate al cospetto dei brianzoli.

Ora i laziali hanno l’opportunità di un pronto riscatto battendo i silani e in effetti il pronostico è dalla parte della squadra di Alessandro Nesta. Difficile che si vedano tante reti allo Stirpe, pare anzi probabile che si stia sotto le tre complessive e non sorprenderebbe quindi una vittoria dei padroni di casa per 1-0. Sarà una gara combattuta e lottata su ogni pallone, quindi qualcuno potrebbe anche ipotizzare che possa essere caratterizzata dallo sventolio di cartellini, magari anche di un ‘rosso’.

OPTA | 19-11-2020 23:36