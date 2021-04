Il Frosinone cerca il colpo Grosso

Ha di recente cambiato l’allenatore (Grosso, che ha preso il posto di Nesta, ha esordito con un pareggio casalingo), e ora il Frosinone va a fare visita a una Salernitana che vuole riprendere subito la marcia dopo la sconfitta di Lecce, contro un’altra squadra in lotta per la massima serie.

L’undici ciociaro è imbattuto nelle ultime sei sfide contro la Salernitana in Serie B, tenendo in tre occasioni la porta inviolata, incluse le ultime due. Dopo aver vinto il primo confronto interno contro il Frosinone in Serie B, nel 2008, la Salernitana ha ottenuto solo due punti nelle successive quattro sfide casalinghe. La Salernitana, vittoriosa nell’ultima gara interna, non ha mai vinto due sfide casalinghe di fila in Serie B nel 2021. Il Frosinone ha pareggiato 0-0 l’ultima trasferta e non colleziona due clean sheet esterni di fila in Serie B dallo scorso ottobre.

Il Frosinone è la squadra che ha guadagnato più punti (11) con gol segnati negli ultimi 15’ di gioco, mentre la Salernitana è l’unica a non averne perso alcuno con reti subite nello stesso intervallo temporale di questo campionato. Il primo gol messo a segno da Milan Djuric nel torneo cadetto è arrivato contro il Frosinone nel dicembre 2007, con la maglia del Cesena. o La Salernitana è l’unica squadra contro la quale Camillo Ciano ha realizzato più di un gol in Serie B senza mai vincere: sette incroci per un bilancio di sei pareggi e una sconfitta.

OPTA | 05-04-2021 08:36