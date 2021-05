Il fascino dei gol della terza serie tedesca

Ci sono cinque gare in programma per la terza lega tedesca, la Bundesliga3. Fa tristezza vedere in fondo alla classifica l’Unterhaching, formazione che una ventina di anni fa, fermando il Bayer Leverkusen, fece da ago della bilancia per l’assegnazione di un titolo al Bayern Monaco. Oggi, praticamente già retrocessa, ospita il Waldhof Mannheim, in una gara che si potrebbe rivelare ricca di gol.

Anche gli altri match in programma alle 19 promettono di vedere bucare le porte, è un campionato in cui molto spesso le difese soccombono e va quindi tenuta in considerazione l’ipotesi che tutte e dieci le squadre impegnate facciano centro.

Chi vinca non è facile intuirlo, anche perché si è a fine stagione, ma oltre alla sfida sopracitata Krefelder Fc Uerdingen 05-Viktoria Colonia, Zwickau- Meppen 1912, Duisburg-Bayern Monaco II e Saarbrucken-Magdeburgo vedranno portieri super impegnati e, presumibilmente, costretti a raccogliere la sfera in fondo al sacco…

OPTA | 05-05-2021 09:29