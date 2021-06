Il derby di Wembley si preannuncia acceso

A Wembley si gioca la 115esima sfida tra Inghilterra e Scozia, 100esima considerando le partite ufficiali. Il loro unico precedente incontro in un grande torneo risale alla fase a gironi di Euro 1996, sempre a Wembley; l’Inghilterra vinse 2-0, con gol di Alan Shearer e Paul Gascoigne. L’attuale allenatore dei Tre leoni Gareth Southgate disputò tutti i 90 minuti.

L’Inghilterra affronta la Scozia a Wembley per la 33esima volta, quasi il doppio che contro qualsiasi altra formazione (18 partite contro l’Irlanda del Nord e il Galles). Nessuno dei precedenti 32 incontri è terminato a reti inviolate.

La Scozia ha vinto solo una delle ultime 11 partite contro l’Inghilterra, in una gara di qualificazione agli Europei a Wembley nel novembre 1999 (1-0, gol di Don Hutchison).

Le quattro partite giocate tra Inghilterra e Scozia nel XXI secolo hanno prodotto 16 gol (11 per l’Inghilterra, 5 per la Scozia), una media di quattro a partita.

La squadra di Gareth Southgate ha vinto tutte le sei partite nel 2021; è solo la terza volta che ci è riuscita considerando le prime sei gare di un anno solare (anche nel 1909 e nel 1986). I Tre leoni non hanno mai registrato sette successi su sette all’inizio dello stesso anno, mentre l’ultima volta che hanno infilato una striscia di sette vittorie di fila risale al marzo 2015 con Roy Hodgson. La Scozia non è riuscita a segnare in cinque delle sette partite giocate ai Campionati Europei. Le uniche gare in cui ha trovato la rete sono state nella terza e ultima partita della fase a gironi delle due precedenti edizioni (3-0 contro la Comunità degli Stati Indipendenti nel 1992, 1-0 contro la Svizzera nel 1996).

