Il derby di Scandinavia torna dopo 10 anni

A Copenaghen si gioca la prima sfida tra Danimarca e Finlandia tra Mondiali ed Europei. Il loro ultimo incontro risale alla vittoria in amichevole per 2-1 dei danesi nel novembre 2011.

Mentre la Finlandia parteciperà al suo primo torneo tra Mondiali ed Europei, questa sarà la nona presenza della Danimarca ai Campionati Europei (l’ultima risaliva al 2012). I biancorossi hanno vinto il torneo nel 1992: parteciparono a quell’edizione dopo l’esclusione della Jugoslavia a seguito della guerra nei Balcani.

Dopo aver vinto gli Europei nel 1992, la Danimarca ha raggiunto la fase a eliminazione diretta del torneo in una sola occasione (quarti di finale nel 2004).

La Danimarca non ha mai segnato più di due gol nelle ultime 22 partite tra Mondiali e Europei: l’ultima volta che ci è riuscita risale agli ottavi di finale nella Coppa del Mondo del 1998, quando vinse contro la Nigeria 4-1.

La Finlandia ha raccolto 18 punti nelle 10 partite di qualificazione a Euro 2020; questo è il loro miglior punteggio ottenuto in una singola edizione di qualificazione dai 18 punti in 10 partite in vista della Coppa del Mondo 2010. In quell’occasione sono arrivati terzi nel loro girone e non hanno partecipato alla fase a eliminazione diretta.

