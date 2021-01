Il CSKA vuole spegnere l'Alba

L’Alba Berlino è stata l’unica squadra ad avere la meglio sul CSKA a Mosca nel girone di andata dell’Eurolega 2020-21 ed è chiaro che la formazione russa andrà in Germania per prendersi la rivincita: più che probabile che succeda, anche con più di 10 punti di margine, benché gli ex sovietici arrivino all’appuntamento privi di Mike James, protagonista dell’ennesimo caso e non convocato per la trasferta.

Si giocano altri tre incontri, mercoledì, oltre a quello della capitale tedesca. Il Real Madrid è favoritissimo contro I greci del Panathinaikos, che con ogni probabilità torneranno a mani vuote dalla Spagna. Cosa che sulla carta dovrebbero fare anche I lituani dello Zalgiris Kaunas, impegnati a Valencia. Anche se I nipotini di Arvydas Sabonis vanno sempre presi con le pinze. La terza formazione iberica in campo in serata è il Baskonia, che ha le carte in regola per espugnare il parquet dell’Asvel Villeurbanne, magari però con un margine piuttosto risicato.

OPTA | 27-01-2021 15:56