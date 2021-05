Il Crystal Palace vuole regalare il derby a Hodgson

Roy Hodgson ha annunciato l’addio al calcio. La penultima gara in panchina sarà un derby. Il Crystal Palace è imbattuto nelle ultime cinque partite di Premier League contro l’Arsenal, dopo aver evitato la sconfitta solo in cinque delle prime 18 sfide nella competizione. L’Arsenal ha perso solo una delle ultime 15 trasferte di campionato contro il Crystal Palace, cedendo 3-0 ad aprile 2017.

Solo il Fulham (quattro) ha ottenuto meno punti nei derby di Londra in questa Premier League rispetto al Crystal Palace. Gli Eagles non vincono un derby in campionato a Selhurst Park da sette gare, dalla vittoria per 2-1 sul West Ham a dicembre 2019. Il Crystal Palace non ha mai perso l’ultima partita casalinga di campionato nelle sue 11 precedenti stagioni di Premier League. L’ultima sconfitta del genere in una stagione nella massima serie risale al 1980/81, 3-1 contro il Nottingham Forest.

L’Arsenal ha perso l’ultima trasferta di campionato per 0-1 contro l’Aston Villa la scorsa stagione e non arriva a due stagioni di fila con una sconfitta nell’ultima gara fuori casa da una serie di quattro tra il 1997/98 e il 2000/01, iniziata proprio con un KO per 0-1 in casa dell’Aston Villa. L’Arsenal è imbattuto da sei derby di Londra in Premier League e non fa meglio da gennaio 2017: sette derby di fila senza perdere, di cui il settimo che fu una vittoria per 2-0 sul Crystal Palace.

OPTA | 19-05-2021 08:02