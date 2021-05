Il Crotone vuole chiudere con onore

Il Crotone non ha mai tenuto la porta inviolata contro la Fiorentina in Serie A (sette reti subite in cinque sfide): il bilancio conta tre successi dei viola, uno dei calabresi e un pareggio. L’unica vittoria del Crotone contro la Fiorentina in Serie A è arrivata allo Scida nell’ottobre 2017 (2-1); in quell’occasione, fu determinante il doppio vantaggio firmato da Budimir e Trotta, a segno a soltanto 99 secondi di distanza l’uno dall’altro.

L’undici pitagorico ha raccolto quattro punti nelle ultime due giornate di Serie A e non resta imbattuto per tre gare di fila nella competizione dall’aprile 2018, sotto la gestione di Walter Zenga. In caso di sconfitta, la Fiorentina chiuderebbe un campionato di Serie A con meno di 40 punti (attualmente 39) per la prima volta dal 2001/02 (22 in quel caso).

Junior Messias del Crotone potrebbe diventare il terzo brasiliano ad andare in doppia cifra di gol in questa stagione nei Top-5 campionati europei, dopo João Pedro (16) e Matheus Pereira (10): al momento è a nove reti, al pari di Neymar e Lucas Paquetá.

Simy ha segnato 20 gol in questo campionato con la maglia del Crotone: l’unico giocatore di una squadra retrocessa sul campo a fine stagione in grado di raggiungere 20 reti è stato Igor Protti (24) nel 1995/96 con il Bari: considerando tutte le retrocessioni, si aggiungono anche David Trezeguet (23) nel 2005/06, con la Juventus, e Lorenzo Bettini (20) nel 1954/55, con l’Udinese.

Questa sarà la sfida tra due dei tre migliori marcatori di questa Serie A nel girone di ritorno: Dusan Vlahovic (14 reti con la Fiorentina) e Nwankwo Simy (13 reti con il Crotone); tra di loro, Cristiano Ronaldo (14 con la Juventus).

OPTA | 22-05-2021 09:55