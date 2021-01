Il Crotone cerca fortuna lontano dallo Scida

Fiorentina e Crotone si sono incrociate quattro volte in Serie A: due vittorie viola, un pareggio e un successo calabrese. In queste quattro sfide i toscani hanno sempre segnato almeno un gol. Fiorentina imbattuta nei due match casalinghi di Serie A disputati contro i pitagorici: 1-1 nell’ottobre 2016 (reti del compianto Astori e Falcinelli) e 2-0 nel marzo 2018 (reti di Simeone e Chiesa). Con un successo la Fiorentina eguaglierebbe lo stesso numero di punti conquistati nel girone d’andata dello scorso campionato (21, attualmente è a 18) e lo stesso numero di vittorie (cinque, attualmente è a quattro).

È da aprile 2018 che il Crotone non vince una gara in trasferta nel massimo campionato (2-1 in casa dell’Udinese): quella calabrese è la formazione che ha raccolto meno punti fuori casa nel campionato in corso (solo due). Il Crotone (otto) è una delle due formazioni (al pari del Parma) che ha realizzato meno gol nei secondi tempi di questo campionato, segue la Fiorentina con 10 reti.

José Callejón è l’unico giocatore attualmente nella rosa della Fiorentina che vanta almeno un gol in Serie A contro il Crotone (per lui due centri in quattro sfide con i calabresi). Simy ha realizzato 50 gol tra Serie A e Serie B con la maglia del Crotone, contribuendo al 25% delle reti complessive realizzate dai calabresi (198) in campionato dal 2016/17 ad oggi.

OPTA | 23-01-2021 09:37