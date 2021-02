Il City di Guardiola vuole fare tredici

Il Burnley non ha vinto alcuna delle ultime nove gare in Premier League contro il Man City, dalla vittoria per 1-0 in casa nel marzo 2015. I Citizens sono inoltre la squadra ad aver segnato più gol ai Clarets in Premier League (39).

Il Manchester City ha vinto gli ultimi sette incontri con il Burnley in tutte le competizioni con un punteggio complessivo di 28-1, incluse vittorie per 5-0 (in Premier League) e 3-0 (in Coppa di Lega) contro i Clarets in questa stagione. Il Burnley ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe in campionato, tante quante nelle precedenti 16 a Turf Moor.

Il Manchester City ha vinto le ultime tre trasferte in Premier League, dopo aver vinto solo due delle prime sei gare esterne stagionali. I Citizens hanno inoltre segnato otto gol nelle ultime due partite fuori casa (3-1 vs Chelsea, 5-0 vs West Brom), uno in più che nelle prime sette in questa stagione. Il Manchester City potrebbe diventare la prima squadra in Premier League a vincere 13 partite consecutive in tutte le competizioni dall’Arsenal tra marzo e agosto 2002. Il City potrebbe vincere sette trasferte consecutive in tutte le competizioni per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito sotto la guida di Pep Guardiola tra maggio e novembre 2017 (11 di fila).

