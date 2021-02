Il Chievo vuole accorciare sulla prima della classe

Il Chievo ospita la Reggiana con la speranza di vincere, agganciare il Monza e accorciare in classifica sulla capolista Empoli, che martedì ha pareggiato in casa con il Pescara.

Dopo aver ottenuto un successo (1-0) nella prima sfida di Serie B contro il Chievo, la Reggiana non ha vinto nessuna delle successive sei gare contro i veneti nel torneo cadetto, restando a secco di gol in quattro occasioni nel parziale, comprese le due più recenti. Il Chievo non perde da 12 partite di campionato; soltanto l’Empoli (15) vanta una serie aperta più lunga di gare senza sconfitte rispetto ai veneti tra le squadre di questa Serie B.

Il Chievo va in gol da 16 partite interne di Serie B; è la serie aperta più lunga di match casalinghi consecutivi con gol tra le squadre di questo campionato. La Reggiana ha vinto due delle ultime tre partite di Serie B, dopo aver conquistato soltanto un punto nelle otto precedenti del torneo in corso. Il Chievo è la squadra che ha raccolto più punti nel 2021 in questo campionato: ben 15 sui 36 totali conquistati nell’intero torneo.

Manuel De Luca va a segno da tre match di fila in campionato; l’ultimo giocatore del Chievo ad aver segnato per almeno quattro partite consecutive in Serie B è stato Sergio Pellissier tra marzo e maggio 2008 (sei in quel caso).

