Il Chelsea vuole il bis con l’Aston Villa

L’Aston Villa ha vinto 2-1 in casa contro i Blues la scorsa stagione e non vince due gare interne di fila contro il Chelsea da aprile 2004. Il Chelsea ha vinto all’andata 3-0 all’inizio di questa stagione e potrebbe vincere anche la gara di ritorno in Premier League contro l’Aston Villa per la settima volta – solo il Manchester United (15) e il Manchester City (8) ci sono riusciti più volte contro i Villans nella competizione.

Questa è la sesta volta che Aston Villa e Chelsea si affrontano in campionato il giorno di Santo Stefano (quarta in Premier League), con il Chelsea che è rimasto imbattuto nelle cinque di queste partite (3V, 2N). L’ultima partita del genere risale alla stagione 2007-08, un pareggio per 4-4 a Stamford Bridge.

Il Chelsea ha perso le ultime due partite di campionato nel Boxing Day, perdendo 2-0 contro il Southampton nel 2019-20 e 3-1 in casa dell’Arsenal la scorsa stagione: solo una volta i Blues hanno perso tre di queste partite di fila, tra il 1912 e il 1914. Le ultime due partite di Premier League del Chelsea sono finite in parità, con i Blues che non pareggiano tre partite consecutive in campionato da febbraio 2012. Inoltre, non è mai rimasto tre partite di campionato di fila senza vincere sotto Thomas Tuchel. Il Chelsea non è riuscito a segnare solo in due delle 18 trasferte di Premier League sotto la guida di Thomas Tuchel: uno 0-0 con il Leeds a marzo e un altro 0-0 con i Wolves nell’ultima partita.

L’Aston Villa non è riuscito a segnare solo in una delle ultime 14 partite casalinghe di Premier League e ha segnato in ognuna delle ultime nove al Villa Park, dopo lo 0-0 contro l’Everton a maggio.

Nessuna delle ultime 14 partite di Premier League dell’Aston Villa è finita in parità (6V, 8P), con quattro di queste vittorie arrivate nelle sei partite sotto Steven Gerrard – è la serie più lunga dei Villans senza pareggi in campionato da una serie di 16 tra gennaio e maggio 1998.

OPTA | 26-12-2021 11:49