Il Chelsea ha un talismano con l'Aston Villa

Il Chelsea ha vinto 10 delle ultime 11 partite di Premier League contro l’Aston Villa, comprese le sei più recenti. I Blues hanno segnato 31 gol nel parziale, subendone soltanto otto.

L’Aston Villa non si presenta a Londra in condizioni ottimali per quanto riguarda la tradizione legata alla retroguardia: ha sempre subito gol in ciascuna delle ultime 19 trasferte di Premier League contro il Chelsea, ovvero dal match vinto per 1-0 nel marzo 1998. Il Chelsea ha perso solo una delle ultime 13 partite casalinghe di Premier League: quella per 0-2 contro il Liverpool nel primo match interno di questa stagione.

Un talismano, per i londinesi, ci sarebbe: Olivier Giroud, ha segnato in ciascuna delle ultime sei partite di Premier League contro l’Aston Villa, realizzando complessivamente otto reti nel parziale: contro nessuna squadra il francese, che però ha la valigia in mano, ha fatto meglio in Premier League.

OPTA | 28-12-2020 15:00