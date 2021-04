Il Celta fa tutto subito, attenta Real Sociedad

La Real Sociedad ha alternato un successo a una sconfitta negli ultimi sette confronti nella Liga contro il Celta Vigo, vincendo l’ultima 4-1 al Balaidos nella gara d’andata. In casa, la Real Sociedad ha perso tre delle ultime cinque partite nella Liga contro il Celta Vigo, raccogliendo tante sconfitte quante nelle 28 gare interne precedenti contro questo avversario nella competizione.

Il Celta Vigo è imbattuto da cinque trasferte nella Liga contro avversari baschi avendo vinto le ultime due, dopo aver perso le quattro precedenti. La Real Sociedad non vince da cinque partite nella Liga dopo aver ottenuto il successo in quattro delle cinque precedenti. Alla Real Arena ha vinto solo tre delle 11 partite disputate nella competizione.

L’undici galiziano è imbattuto nelle ultime tre trasferte nella Liga e potrebbe evitare la sconfitta per quattro partite fuori casa di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbraio e giugno 2020 (cinque gare, di cui una vinta e quattro pareggiata). Il Celta ha segnato il 66% delle proprie reti in questa Liga nel primo tempo (27 su 41), record percentuale in questo torneo.

OPTA | 22-04-2021 07:55