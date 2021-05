Il Cagliari punta la cinquina

Il Cagliari ha perso l’ultima partita di Serie A contro la Fiorentina (1-0 lo scorso gennaio), dopo essere rimasto imbattuto in tutte le cinque precedenti. La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide contro il Cagliari in Serie A e non arriva a tre clean sheet di fila contro i sardi dal 2007.

L’undici sardo ha vinto le ultime due partite casalinghe contro la Fiorentina in Serie A e non arriva a tre successi interni di fila contro i viola dal 1995. Il Cagliari ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A, tanti successi quanti nelle precedenti 26. Il Cagliari ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie A e non fa meglio da dicembre 2019 quando è arrivato a quota quattro. La Fiorentina ha subito gol in tutte le ultime 10 trasferte di campionato; non fa peggio in una singola stagione di Serie A da maggio 2010 (13 in quel caso).

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime quattro gare di campionato: potrebbe vincere due match di fila ma anche registrare cinque partite consecutive senza sconfitta per la prima volta in questa Serie A. João Pedro è il primo giocatore brasiliano ad aver segnato più di 15 reti in due stagioni consecutive di Serie A da Adriano nel 2003/04 e nel 2004/05.

